"Наш синий мрамор": астронавт NASA сделал снимок Земли с МКС

31 июля, 2020, 15:30

Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Дуглас Херли сфотографировал планету Земля с Международной космической станции

Соответствующий кадр он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Наш прекрасный синий мрамор", - добавил Херли к снимку.

Our beautiful Blue Marble. pic.twitter.com/GwpKb3Tlbl - Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) July 30, 2020

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