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Espreso.tvОбщество"Наш синий мрамор": астронавт NASA сделал снимок Земли с МКС

"Наш синий мрамор": астронавт NASA сделал снимок Земли с МКС


фото: Col. Doug Hurley / Twitter
Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Дуглас Херли сфотографировал планету Земля с Международной космической станции

Соответствующий кадр он опубликовал на своей странице в Twitter.

"Наш прекрасный синий мрамор", - добавил Херли к снимку.

 

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