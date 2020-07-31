"Наш синий мрамор": астронавт NASA сделал снимок Земли с МКС
31 июля, 2020, 15:30
Астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Дуглас Херли сфотографировал планету Земля с Международной космической станции
Соответствующий кадр он опубликовал на своей странице в Twitter.
"Наш прекрасный синий мрамор", - добавил Херли к снимку.
Our beautiful Blue Marble. pic.twitter.com/GwpKb3Tlbl- Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) July 30, 2020
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