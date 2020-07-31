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Espreso.tvОбщество"Люблинский треугольник": Украина пригласила Беларусь на предстоящую встречу

"Люблинский треугольник": Украина пригласила Беларусь на предстоящую встречу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил своего белорусского коллегу Владимира Макея на на предстоящую встречу министров "Люблинского треугольника"

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Беларусь и Украина не просто партнеры, но и соседи и друзья. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - отметил Кулеба.

Кулеба проинформировал белорусского коллегу и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Министры остановились на вопросах торгово-экономического сотрудничества, в частности взаимодействия в энергетической сфере. Украина и Беларусь заинтересованы в использовании нефтепровода Одесса-Броды.

Также Кулеба поблагодарил белорусскую сторону за оперативную передачу списка задержанных бойцов частной военной компании "Вагнера".

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