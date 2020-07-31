"Люблинский треугольник": Украина пригласила Беларусь на предстоящую встречу
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Беларусь и Украина не просто партнеры, но и соседи и друзья. Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - отметил Кулеба.
Кулеба проинформировал белорусского коллегу и пригласил в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.
Министры остановились на вопросах торгово-экономического сотрудничества, в частности взаимодействия в энергетической сфере. Украина и Беларусь заинтересованы в использовании нефтепровода Одесса-Броды.
Также Кулеба поблагодарил белорусскую сторону за оперативную передачу списка задержанных бойцов частной военной компании "Вагнера".
- Как сообщалось, 28 июля в Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника" - новой платформы для политического, экономического и социального сотрудничества.
- Новый формат украинского-польско-литовского сотрудничества - Люблинский треугольник - предполагает создание в МИДах стран должностей офицеров связи и консультации на уровне министров и директоров департаментов.
- Следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника" состоится осенью в Украине.
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