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Espreso.tvОбщество"Это уже фактически преступление" Турчинов заявил, что подписание документа с упоминанием "ЛНР" и "ДНР" нарушает закон о деоккупации

"Это уже фактически преступление" Турчинов заявил, что подписание документа с упоминанием "ЛНР" и "ДНР" нарушает закон о деоккупации

Подписание документа с так называемыми Л/ДНР является преступлением против безопасности Украины

Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на канале Еспресо.TV.

"Началось активно анонсированное перемирие. Через час после этого враг продолжает обстреливать наши позиции. Зачем запрещать отвечать? Помните реакцию Пескова: "А при чем здесь Россия? Пусть ведут переговоры с "Л/ДНР". Россия, этими соглашениями так называемыми, все равно начинает втягивать украинское руководство в прямые отношения с их марионетками, с которыми общаться вообще не стоит", - заявил Турчинов.

Он считает, что нужно вернуться к закону о деоккупации, где они записаны как военные оккупационные службы РФ.

"С кем вы хотите вести переговоры? Это проблема, это катастрофа, когда Россия наглой циничной игрой приведет их к общению именно с теми, с кем нет смысла о чем-то говорить. Они просто исполнители команд Генштаба РФ", - сказал экс-секретарь СНБО.

По его словам, перемирие - действительно впервые подписанный Украиной документ, где есть ссылки на какие-то военные формирования "Л/ДНР".

"Я хочу снова вернуться в закон "О деоккупации", там нет "Л/ДНР", является оккупация российскими войсками. Как вы нарушаете закон, подписывая такие безумные вещи. Это уже фактически преступление. Преступление против безопасности собственной страны. Тогда выходите с аннуляцией закона", - подытожил Турчинов.

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