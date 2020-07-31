"Дела Майдана": ГБР направило в суд материалы по двум "экс-беркутовцам" и закончило расследование в отношении еще одного

31 июля, 2020, 20:07

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка "Беркут"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года правоохранители и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания применили физическую силу, чем помешали организации и проведению собрания. Они составили рапорты о задержании, в которые внесли заведомо ложные сведения.

31 июля 2020 года следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению "экс-беркутовца".

Экс-правоохранитель обвиняется в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов должностным лицом, и предоставлении заведомо ложных показаний, соединенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения.

Следствием установлено, что 22 января 2014 года он с целью препятствования проведению митингов на ул. Грушевского в г. Киеве и для искусственного создания доказательств совершения потерпевшим преступления, связанного с активным участием в массовых беспорядках, будучи допрошенным предоставил заведомо ложные показания о том, что потерпевший якобы совершал противоправные действия, а именно участвовал в массовых беспорядках на ул. Грушевского в г. Киев в январе 2014 года, что не было правдой.