 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Дела Майдана": ГБР направило в суд материалы по двум "экс-беркутовцам" и закончило расследование в отношении еще одного

"Дела Майдана": ГБР направило в суд материалы по двум "экс-беркутовцам" и закончило расследование в отношении еще одного

Следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших милиционеров полка "Беркут"

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года правоохранители и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания применили физическую силу, чем помешали организации и проведению собрания. Они составили рапорты о задержании, в которые внесли заведомо ложные сведения.

31 июля 2020 года следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению "экс-беркутовца".

Экс-правоохранитель обвиняется в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов должностным лицом, и предоставлении заведомо ложных показаний, соединенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения.

Следствием установлено, что 22 января 2014 года он с целью препятствования проведению митингов на ул. Грушевского в г. Киеве и для искусственного создания доказательств совершения потерпевшим преступления, связанного с активным участием в массовых беспорядках, будучи допрошенным предоставил заведомо ложные показания о том, что потерпевший якобы совершал противоправные действия, а именно участвовал в массовых беспорядках на ул. Грушевского в г. Киев в январе 2014 года, что не было правдой.

  • Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" завершили расследование в отношении двух бывших милиционеров полка особого назначения "Беркут".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать