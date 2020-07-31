"Дела Майдана": ГБР направило в суд материалы по двум "экс-беркутовцам" и закончило расследование в отношении еще одного
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года правоохранители и задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания применили физическую силу, чем помешали организации и проведению собрания. Они составили рапорты о задержании, в которые внесли заведомо ложные сведения.
31 июля 2020 года следователи завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению "экс-беркутовца".
Экс-правоохранитель обвиняется в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов должностным лицом, и предоставлении заведомо ложных показаний, соединенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления и с искусственным созданием доказательств обвинения.
Следствием установлено, что 22 января 2014 года он с целью препятствования проведению митингов на ул. Грушевского в г. Киеве и для искусственного создания доказательств совершения потерпевшим преступления, связанного с активным участием в массовых беспорядках, будучи допрошенным предоставил заведомо ложные показания о том, что потерпевший якобы совершал противоправные действия, а именно участвовал в массовых беспорядках на ул. Грушевского в г. Киев в январе 2014 года, что не было правдой.
- Следователи Управления по расследованию "дел Майдана" завершили расследование в отношении двух бывших милиционеров полка особого назначения "Беркут".
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