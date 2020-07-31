Пистолеты-пулеметы и патроны: в Киеве задержали организатора подпольного производства оружия

31 июля, 2020, 14:56

Служба безопасности Украины задержала в Киеве организатора группировки, которая занималась нелегальным сбытом оружия

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, фигурант наладил незаконное изготовление средств поражения для продажи. Подпольный цех был оборудован на территории одного из регионов нашей страны. Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученное оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности в уголовных кругах Киева и других регионах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники задокументировали несколько фактов нелегального сбыта злоумышленником средств поражения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и "производства" правоохранители обнаружили 3 пистолета-пулемета системы SA-26 и 9 магазинов к ним, карабин марки «Форт-201», почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщение организатору группировки о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Также проверяется информация о нелегальном поступлении обнаруженных боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

Фото: ssu.gov.ua

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