 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПистолеты-пулеметы и патроны: в Киеве задержали организатора подпольного производства оружия

Пистолеты-пулеметы и патроны: в Киеве задержали организатора подпольного производства оружия


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины задержала в Киеве организатора группировки, которая занималась нелегальным сбытом оружия

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, фигурант наладил незаконное изготовление средств поражения для продажи. Подпольный цех был оборудован на территории одного из регионов нашей страны. Готовую продукцию сообщники переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученное оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности в уголовных кругах Киева и других регионах Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники задокументировали несколько фактов нелегального сбыта злоумышленником средств поражения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и "производства" правоохранители обнаружили 3 пистолета-пулемета системы SA-26 и 9 магазинов к ним, карабин марки «Форт-201», почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов. Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщение организатору группировки о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

Также проверяется информация о нелегальном поступлении обнаруженных боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.

null

null

null

Фото: ssu.gov.ua

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать