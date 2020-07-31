Приобретение некачественных тестов на COVID-19 на Херсонщине: МЗ просят проверить закупки

31 июля, 2020, 17:32

На Херсонщине Министерству здравоохранения предложили привлечь независимых экспертов и провести расследование по информации СБУ о некачественных тест-системах для диагностики COVID-19, закупленных областным лабцентром

Об этом начальник Херсонского областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации Юрий Ромасевич сообщил в Facebook.

"Учитывая значительный общественный резонанс, вызванный этой публикацией (информации СБУ, - ред.), а также дублированием ее на уровне национальных и региональных средств массовой информации, считаю необходимым дать некоторые комментарии и обратиться к руководству Министерства здравоохранения Украины:. .. в ближайшее время провести служебное расследование с привлечением независимых экспертов референс-лаборатории МЗ Украины, с обязательным информированием общественности и средств массовой информации о его результатах!" - отметил Ромаскевич.

Он подчеркнул, что руководство Херсонской области и областного штаба по борьбе с COVID-19 заинтересовано только в достоверной информации о заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, тест-системы отечественного производителя о которых идет речь, закуплены Херсонским областным лабораторным центром, это учреждение непосредственно управляется и финансируется Министерством здравоохранения. Тесты поступили в область только в июле 2020 года и никоим образом не могли бы повлиять на результаты исследований в марте - июне 2020 года.

"По информации, которой я владею, они сертифицированы и разрешены для использования в Украине. Более того, вчера я лично позвонил своим коллегам из 7 областей Украины (в том числе регионы с высоким уровнем заболеваемости) - все они работают именно с этими тестами", - сообщил Ромаскевич.

По его словам, во время получения тест-систем проводится так называемая процедура валидации, предусматривающая систему контроля качества полученных тест-систем, и, по его информации, процедура внутренней валидации полученных тест-систем в Херсонском областном лабораторном центре Минздрава Украины, была выполнена.

Также начальник областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации подчеркнул, что уровень заболеваемости COVID-19 в Херсонской области в июле вырос вдвое по сравнению с июнем 2020 года.

Ромаскевич отметил, что "говорить о некачественных тестах до проведения проверки специалистами МЗ Украины мне кажется преждевременным и неправильным".

Напомним, 30 июля на Херсонщине СБУ разоблачила растрату государственных денег на приобретении некачественных тест-систем для диагностики COVID-19.

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