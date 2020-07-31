Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ обеспокоен эскалацией на Донбассе после объявления перемирия
31 июля, 2020, 19:46
Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели глубоко обеспокоен эскалацией на Донбассе после достижения договоренности о перемирии от 27 июля
Об этом сообщает пресс служба ПА ОБСЕ.
"Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на прекращении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в недалеком будущем", - заявил он.
Церетели выразил разочарование быстрым нарушением перемирия.
"Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта", - подчеркнул Церетели.
- Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня.
- 31 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили "перемирие" .
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