Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ обеспокоен эскалацией на Донбассе после объявления перемирия

31 июля, 2020, 19:46

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели глубоко обеспокоен эскалацией на Донбассе после достижения договоренности о перемирии от 27 июля

Об этом сообщает пресс служба ПА ОБСЕ.

"Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на прекращении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в недалеком будущем", - заявил он.

Церетели выразил разочарование быстрым нарушением перемирия.

"Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта", - подчеркнул Церетели.

Ночью 27 июля в зоне ООС начал действовать новый режим прекращения огня.

31 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили "перемирие" .