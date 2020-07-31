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Espreso.tvОбществоПредседатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ обеспокоен эскалацией на Донбассе после объявления перемирия

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ обеспокоен эскалацией на Донбассе после объявления перемирия

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели глубоко обеспокоен эскалацией на Донбассе после достижения договоренности о перемирии от 27 июля

Об этом сообщает пресс служба ПА ОБСЕ.

"Устойчивое политическое урегулирование конфликта на востоке Украины должно основываться, прежде всего, на прекращении вооруженных столкновений. Для людей в зонах конфликта эта долгожданная тишина стала сигналом надежды на прекращение их страданий в недалеком будущем", - заявил он.

Церетели выразил разочарование быстрым нарушением перемирия.

"Неуважение к обязательствам по прекращению огня ставит под угрозу будущие переговоры и усилия по урегулированию конфликта", - подчеркнул Церетели.

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