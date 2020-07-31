Председатель Госпотребслужбы Киева объяснил, почему город попал в "зеленую" зону с наименьшим количеством ограничений
31 июля, 2020, 22:56
Глава управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил, почему город отнесли к "зеленой" зоне карантина
Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.
По его словам, расчеты по эпидемической ситуации в Киеве делаются, за исключением вспышек.
"Если мы посмотрим показатели Кабинета министров, то они (показатели Киева, - ред.) находятся в пределах "желтой" зоны, но если исключить вспышки в общежитиях и других учреждениях, то город Киев попадает в "зеленую" зону", - отметил Рубан.
- 31 июля в Украине представили карту с районированием 4 зон карантина, Киев попал в зону с наименьшими ограничениями.
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