Правительство Австрии отменило запрет на полеты в Украину

31 июля, 2020, 14:35

Правительство Австрии не продлило запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с Украиной и рядом других стран, действовавшее до 31 июля

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на решение австрийского правительства.

Отметим, что внесенные в середине июля изменения в соответствующее постановление австрийского МЗ предполагали запрет на приземление самолетов из ряда стран и регионов с высоким риском распространения коронавируса ..

Этот запрет распространялся на пассажирские самолеты из 18 стран: Китай, Иран, Беларусь, Испания, Великобритания, Швеция, Северная Македония, Албания, Черногория, Босния и Герцеговина, Сербия, Косово, Молдова, Румыния, Болгария, Египет, Россия и Украина. Постановление действовало до 31 июля, его действие не было продлено.

В то же время, восстановление пассажирского авиасообщения с Украиной не означает, что украинцы с августа смогут въезжать в Австрию "по безвизу" - владельцы биометрических паспортов и в дальнейшем не будут иметь права на въезд в республику и другие страны ЕС из-за пандемии COVID-19.

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