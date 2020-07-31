Ориентировочно на 1000: США увеличит количество военных в Польше
31 июля, 2020, 22:23
Польша согласовала с США договоренности о размещении постоянного американского военного контингента в стране и Штаты введут в Польшу еще около тысячи военных
Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.
"Согласно двум соглашениям, подписанным президентами Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, принято решение о постоянном размещении американских войск в Польше. Количество американских солдат, размещенных в Польше, увеличится примерно на 1000. минимум до 5,5 тысяч", - говорится в сообщении .
После завершения подготовительной работы, соглашение будет подписано.
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