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Espreso.tvОбществоОккупанты дважды нарушили "перемирие" с начала суток, - штаб ООС

Оккупанты дважды нарушили "перемирие" с начала суток, - штаб ООС


фото: ria.ru
31 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили "перемирие"

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты дважды нарушили режим тишины - выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного.

Неподалеку Южного противник использовал стрелковое оружие.

Украинские войска огонь в ответ не открывали. Потерь нет.

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