Оккупанты дважды нарушили "перемирие" с начала суток, - штаб ООС
31 июля, 2020, 17:55
31 июля вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили "перемирие"
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты дважды нарушили режим тишины - выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного.
Неподалеку Южного противник использовал стрелковое оружие.
Украинские войска огонь в ответ не открывали. Потерь нет.
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