Официальный курс: гривна стабилизировалась на отметке 27,69

31 июля, 2020, 09:10

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 31 июля 2020 года на отметке 27,69 грн / $

Об этом говорится на сайте НБУ .

По состоянию на 30 июля курс составлял 27,69 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 31 июля установлен на уровне 32,55 грн / евро. По состоянию на 30 июля курс составлял 32,47 грн / евро.

На наличном рынке 31 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,63, продают - по 27,69 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,60-29,50 грн / $.

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