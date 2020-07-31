Обыски на волынской шахте: руководитель и инженер на схеме с отгрузкой угля профукали более полумиллиона бюджетных средств

31 июля, 2020, 20:33

Должностных лиц шахты №9 "Нововолынская" Государственного предприятия "Волыньуголь" подозревают в незаконной реализации каменного угля и взяточничестве

Сегодня председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обнародовал имена фигурантов дела. Речь идет о руководителе шахты Павле Танчеве и главном инженере Александре Шарке. Об этом сообщает "Сила правды" .

Фигурантов задержали с поличным при получении очередной суммы "отката" в размере 23 тысяч гривен, сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

Фото: Полиция Волынской области

30 июля полицейские Департамента стратегических расследований с привлечением спецподразделения КОРД провели обыски на предприятии. Во время обысков на шахте правоохранители изъяли деньги, полученные незаконным путем, и другие вещественные доказательства по делу.

Фото: Полиция Волынской области

Установили, что должностные лица организовали незаконную деятельность по внесению в товарно-транспортных накладных заведомо недостоверных сведений об объемах загруженного каменного угля и показатели уровня его зольности. Фактическая отгрузка угля составил на 20-25 тонн больше, чем отмечалось в документах. Таким образом горняки профукали более полумиллиона гривен бюджетных средств. Кроме того, фигуранты требовали неправомерную выгоду за осуществление своей незаконной деятельности.

По информации Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, решают вопрос об объявлении подозрения и задержания злоумышленников. Им инкриминируют часть 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и часть 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.