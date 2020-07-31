Общежитие "КПИ" в Киеве закрыли на карантин из-за коронавируса у 133 курсантов

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции и в Telegram .

"Как вы знаете, на днях в столице зафиксировали крупную вспышку заболевания - в общежитии Института специальной связи и защиты информации Национального университета" Киевский политехнический институт имени Сикорского ". В настоящее время в общежитии заболели 133 курсанта. Из них в больницы столицы госпитализировали 10 курсантов, а также одного преподавателя. Другие курсанты лечатся в общежитии под контролем ", - сообщил Кличко.

По словам мэра, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Также специалисты "Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины" тестируют всех, кто контактировал с инфицированными. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"После обнаружения первых больных, в общежитии провели полную дезинфекцию. И делают ее регулярно. Общежитие закрыли на карантин. У него сегодня дежурит полиция", - добавил Виталий Кличко.

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