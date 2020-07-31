НБУ разрешил Ярославскому купить "Банк Кредит Днепр"
31 июля, 2020, 13:47
Национальный банк Украины разрешил бизнесмену Александру Ярославскому купить "Банк Кредит Днепр", которым сейчас владеет Виктор Пинчук
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, НБУ согласовал гражданину Украины Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала акционерного общества "Банк Кредит Днепр".
"Соответствующее решение 30 июля 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня контроллером "Банк Кредит Днепр" является Виктор Пинчук, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка.
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