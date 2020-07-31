 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНБУ разрешил Ярославскому купить "Банк Кредит Днепр"

НБУ разрешил Ярославскому купить "Банк Кредит Днепр"

Национальный банк Украины разрешил бизнесмену Александру Ярославскому купить "Банк Кредит Днепр", которым сейчас владеет Виктор Пинчук

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ согласовал гражданину Украины Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала акционерного общества "Банк Кредит Днепр".

"Соответствующее решение 30 июля 2020 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка", - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня контроллером "Банк Кредит Днепр" является Виктор Пинчук, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать