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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье задержали врача-беглеца, виновного в смерти роженицы

На Закарпатье задержали врача-беглеца, виновного в смерти роженицы

На Закарпатье задержали медика, которого признали виновным в смерти роженицы в 2017 году

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

В правоохранительных органах сообщили, что из-за неудовлетворительного состояния здоровья мужчина находится под наблюдением медиков. Его охраняют полицейские. Как только состояние врача улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний.

Предварительно суд вынес приговор мужчине, с которым он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была пациенткой этого врача.

Судом медику назначена меру наказания - 1 год лишения свободы. Медик-беглец получил приговор суда, но скрывался от наказания. Также медик и Хустская районная больница должны выплатить пострадавшим 400 тыс. грн морального ущерба, 45,3 тыс. грн материального ущерба и более 31 тыс. грн ущерба, причиненного смертью матери ее несовершеннолетним детям.

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