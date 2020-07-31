 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Закарпатье за сутки умерли девять человек с коронавирусом

На Закарпатье за сутки умерли девять человек с коронавирусом

За минувшие сутки, 30 июля, на Закарпатье погибли 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19

Об этом сообщает официальный сайт Закарпатской ОГА.

"За прошедшие сутки на Закарпатье погибли 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в 68 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР.

По состоянию 31 июля 2044 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели. Всего с начала пандемии у 5146 закарпатцев установлен диагноз COVID-19, из которых 675 - медики и 272 - дети. 192 человека умерли.

Сейчас в области проведено 44500 исследований на COVID-19 методом ПЦР, за последние сутки - 745 тестов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать