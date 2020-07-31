На Закарпатье за сутки умерли девять человек с коронавирусом
Об этом сообщает официальный сайт Закарпатской ОГА.
"За прошедшие сутки на Закарпатье погибли 9 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки в 68 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР.
По состоянию 31 июля 2044 закарпатцев, у которых был подтвержден коронавирус методом ПЦР, выздоровели. Всего с начала пандемии у 5146 закарпатцев установлен диагноз COVID-19, из которых 675 - медики и 272 - дети. 192 человека умерли.
Сейчас в области проведено 44500 исследований на COVID-19 методом ПЦР, за последние сутки - 745 тестов.
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