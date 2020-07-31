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Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине разоблачили организованную сеть нищих

На Тернопольщине разоблачили организованную сеть нищих


фото: Нацполіція
Организаторы вербовали людей с физическими недостатками ради собственного обогащения

Как сообщили в полиции Тернопольской области, в целом работали тринадцать нищих. Весь "доход" они отдавали организаторам, а взамен получали крышу над головой (старый частный дом, который арендовали в Тернополе) и продукты, передает "Еспресо.Захид".

"Нам удалось установить, что преступный бизнес, построенный на попрошайничестве, организовали четыре человека - уроженцы города Берегово Закарпатской области", - рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Александр Буняк.

По его словам, мужчины подыскивали людей с явно выраженными физическими недостатками и вербовали их. После чего отправляли в "места работы" - в арендованный дом в Тернополе. Работали в основном в Тернополе, хотя по другим городам Украины тоже.

Доход от попрошайничества оказался достаточным: за день злоумышленники зарабатывали от трех до шести тысяч гривен. Полицейские задокументировали факты передачи денег нищими организаторам.

Во время обысков, которые прошли одновременно в Тернополе и Черновцах, полиция изъяла мобильные телефоны и деньги. Сумму найденного в полиции не называют.

Организаторы пока не задержаны. За вербовку и эксплуатацию людей им грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

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