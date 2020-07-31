На Тернопольщине разоблачили организованную сеть нищих
Как сообщили в полиции Тернопольской области, в целом работали тринадцать нищих. Весь "доход" они отдавали организаторам, а взамен получали крышу над головой (старый частный дом, который арендовали в Тернополе) и продукты, передает "Еспресо.Захид".
"Нам удалось установить, что преступный бизнес, построенный на попрошайничестве, организовали четыре человека - уроженцы города Берегово Закарпатской области", - рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Александр Буняк.
По его словам, мужчины подыскивали людей с явно выраженными физическими недостатками и вербовали их. После чего отправляли в "места работы" - в арендованный дом в Тернополе. Работали в основном в Тернополе, хотя по другим городам Украины тоже.
Доход от попрошайничества оказался достаточным: за день злоумышленники зарабатывали от трех до шести тысяч гривен. Полицейские задокументировали факты передачи денег нищими организаторам.
Во время обысков, которые прошли одновременно в Тернополе и Черновцах, полиция изъяла мобильные телефоны и деньги. Сумму найденного в полиции не называют.
Организаторы пока не задержаны. За вербовку и эксплуатацию людей им грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.
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