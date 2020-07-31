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Espreso.tvОбществоНа Ровенщине усилят карантин в одном из районов: прекратятся пассажирские перевозки

На Ровенщине усилят карантин в одном из районов: прекратятся пассажирские перевозки

В Костопольском районе Ровенской области, где за неделю обнаружили 124 больных коронавирусом, усилят карантинные меры

Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной госадминистрации.

"На Костопольщине усиливают карантинные меры", - говорится в сообщении.

За последние 7 дней в районе зафиксирован значительный прирост больных коронавирусом - выявлено 124 человека с диагнозом COVID-19, что составило 193,9 случаев на 100 000 населения. Поэтому на территории района в течение следующих семи дней запрещается: проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления; работа развлекательных заведений и деятельность учреждений общественного питания (кроме работы летних площадок, доставки еды и заказов на вынос) регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в пригородном, внутрирайонных сообщении; работа речевых и продуктовых рынков, точек продажи иностранных товаров.

Также главным управлением Госпродпотребслужбы и Нацполиции области, районным администрациям и органам местного самоуправления поручено значительно усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий населением и руководителями учреждений, организаций и учреждений, в частности, общественного питания, стоматологии, транспорта, рынков, парикмахерских, косметических кабинетов, особенно в Костопольском районе.

По информации Ровенской ОГА, за предыдущие сутки в области обнаружено 82 новых инфицирования COVID-19, по состоянию на утро 31 июля - еще 52 новых случая. Всего за время пандемии зафиксировано 6076 случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 93 летальных исхода, вызванных COVID-19. Преодолели болезнь 4693 человека.

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