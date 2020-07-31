На Львовщине прокуроры довели до суда дело местной депутата

31 июля, 2020, 18:43

Женщине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщается на Facebook областной прокуратуры.

Речь идет о депутате Дрогобычского городского совета, председателе постоянной комиссии по вопросам регулирования земельных отношений, которая, по версии следствия, 27 мая этого года получила от местного жителя около 80 тыс. грн неправомерной выгоды.

За эти деньги чиновница обещала предоставить в частную собственность 944 кв м земли для индивидуального садоводства и повлиять на принятие решения о предоставлении разрешения на изготовление проекта землеустройства.

Однако ее взяли с поличным прокуроры, следователи полиции и спецназовцы областной СБУ.

Действия злоумышленницы квалифицируют по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Женщине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время досудебное расследование завершено. Прокуроры направили обвинительный акт в суд.

В случае доказательства вины, фигурантке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.