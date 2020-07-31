На Львовщине от коронавируса уже выздоровели более 800 медиков

31 июля, 2020, 21:52

В области в целом заболели COVID-19 1 281 работник лечебных учреждений

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Среди них 428 врачей, 510 - работников среднего медицинского персонала, 220 - младшего медицинского персонала, 123 - другие.

Наибольшее количество случаев больных COVID-19 в клинической больнице скорой медицинской помощи г. Львов. Это 172 медицинских работника, из них уже выписаны 126. Так, к примеру, в областной клинической больнице заболело 112 медиков, 93 - выздоровели. 83 медика заболели во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, из них 43 выздоровели.

Во Львовском областном госпитале инвалидов войн и репрессированных выздоровели 52 медика из 52. Количество больных медиков во Львовском областном кардиологическом центре составило 47, выздоровели 33.

"Среди медиков, заболевших COVID-19, уже более половины - выздоровели. Надеюсь, что такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем. Ведь медицинские работники возвращаются к выполнению своих профессиональных обязанностей и помогают спасать жизни людей", - отметил директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис.

Напомним, по состоянию на утро 31 июля в Украине зафиксировали 69 884 случаев заражения коронавируса, из которых 1 693 - летальные.

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