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Espreso.tvОбществоНа Львовщине объявили о высоком уровне пожарной опасности

На Львовщине объявили о высоком уровне пожарной опасности


фото: dsns.gov.ua
Высокая, а иногда чрезвычайная, пожарная опасность сохранится на протяжении 31 июля - 2 августа

По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии, на территории Львовской области 31 июля - 2 августа - местами высокая (4-й класс) и чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность, передает Эспрессо-Запад.

Спасатели призывают жителей области быть осторожными и не провоцировать пожаров, а при любых чрезвычайных ситуациях звонить в Службу спасения "101".

Вместе с тем, напоминают спасательные службы, в связи с жарой увеличивается количество отдыхающих на воде, что также, в свою очередь, приводит к фатальным последствиям. Так, вчера, 30 июля, в селе Жорниска Яворивского района в озере утонул мальчик, 2007 года рождения, житель села Домажир.

Случай произошел около 16:00. Парень купался в озере , а затем нырнул в воду и не выплыл. Всего с начала года на территории Львовской области на водоемах обнаружили 26 погибших.

Добавим 31 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать также в восточных, центральных, Сумской, Одесской, Николаевской области и Крыма.

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