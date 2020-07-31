На Львовщине на взятке задержали подполковника Нацполиции
Об этом сообщила прокурорка Львовской области Ирина Диденко, передает "Эспрессо-Запад".
"Неправомерное выгода предназначалась за то, что служащий переквалифицирует ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) на неосторожное преступление, а затем подозреваемый получит значительно меньший срок наказания", - сообщила Диденко.
Подполковника полиции задержали в автомобиле на улице Самборской в Дрогобыче - когда он получил от брата подозреваемого оговоренную сумму.
Полицейскому готовят подозрение в получении неправомерной выгоды, меру пресечения и отстранение от должности.
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