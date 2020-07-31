На Львовщине на взятке задержали подполковника Нацполиции

31 июля, 2020, 10:54

В городе Дрогобыч на Львовщине, при получении 8 тыс. долларов взятки задержали заместителя начальника следственного отдела полиции

Об этом сообщила прокурорка Львовской области Ирина Диденко, передает "Эспрессо-Запад".

"Неправомерное выгода предназначалась за то, что служащий переквалифицирует ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) на неосторожное преступление, а затем подозреваемый получит значительно меньший срок наказания", - сообщила Диденко.

Подполковника полиции задержали в автомобиле на улице Самборской в Дрогобыче - когда он получил от брата подозреваемого оговоренную сумму.

Полицейскому готовят подозрение в получении неправомерной выгоды, меру пресечения и отстранение от должности.