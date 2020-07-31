На какие компромиссы за это время пошла Россия, - Казанский о предложениях Кравчука
Об этом представитель Донецкой области в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский написал на своей странице в Facebook.
Казанский прокомментировал заявления Леонида Кравчука о необходимости "компромиссов" в вопросе оккупированного Донбасса.
"Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом Закон об особом статусе Донбасса. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества ", - написал он.
Казанский напоминает, что за этот период Россия не сделала встречных шагов.
"А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации ", - добавил Казанский.
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- 30 июля вновь представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил о готовности к компромиссам на переговорах.
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