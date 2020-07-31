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Espreso.tvОбществоНа какие компромиссы за это время пошла Россия, - Казанский о предложениях Кравчука

На какие компромиссы за это время пошла Россия, - Казанский о предложениях Кравчука


фото: Facebook Дениса Казанського
Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз, за этот период Россия не сделала встречных шагов

Об этом представитель Донецкой области в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский написал на своей странице в Facebook.

Казанский прокомментировал заявления Леонида Кравчука о необходимости "компромиссов" в вопросе оккупированного Донбасса.

"Украина в ходе минских переговоров шла на компромиссы уже не раз. Например, еще в 2014 году был принят и подписан президентом Закон об особом статусе Донбасса. А осенью 2019 Украина согласилась на имплементацию формулы Штайнмайера, что также вызвало серьезное неприятие у части украинского общества ", - написал он.

Казанский напоминает, что за этот период Россия не сделала встречных шагов.

"А на какие компромиссы за это время пошла Россия и ее оккупационная администрация? Кто-то может назвать хоть один шаг, который был сделан ими навстречу Украине? Мне сложно представить себе компромиссы в такой ситуации ", - добавил Казанский.

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