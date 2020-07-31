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Espreso.tvОбществоНа границе с Россией мужчина пошел на таран пограничной службы ФСБ

На границе с Россией мужчина пошел на таран пограничной службы ФСБ


фото: kp
В Ростовской области, на российско-украинской границе в районе Григоровки, мужчина на автомобиле пошел на таран пограничной службы Федеральной службы безопасности России

Чтобы остановить мужчину российские пограничники применили оружие, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, мужчина занимался контрабандой и пытался провезти на территорию России крупную партию товаров народного потребления.

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - сообщили в ФСБ россии.

Мужчину удалось задержать после применения оружия. Он получил ранение бедра.

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