На границе с Россией мужчина пошел на таран пограничной службы ФСБ
31 июля, 2020, 16:14
В Ростовской области, на российско-украинской границе в районе Григоровки, мужчина на автомобиле пошел на таран пограничной службы Федеральной службы безопасности России
Чтобы остановить мужчину российские пограничники применили оружие, сообщает ТАСС.
По данным ФСБ, мужчина занимался контрабандой и пытался провезти на территорию России крупную партию товаров народного потребления.
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться на российской территории, направив свой автомобиль на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - сообщили в ФСБ россии.
Мужчину удалось задержать после применения оружия. Он получил ранение бедра.
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