На Черниговщине во время отдыха компании мужчина взорвал гранату, погибли три человека
31 июля, 2020, 08:28
В селе Новый Быкив Бобровицкого района на Черниговщине мужчина взорвал гранату во время отдыха компании, в результате происшествия погибли три человека
Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
"По предварительной информации, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован", - написал глава ОГА.
По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлии Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. "Общественное" сообщает, что еще один человек, которому 43 года, госпитализирован.
! ️Трагическая весть из Бобровицкого района Около часа назад на 103 поступил вызов из села Новый Быкив Бобровицкого ...Posted by Андрей Прокопенко on Thursday, 30 July 2020
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