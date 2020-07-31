На Черниговщине во время отдыха компании мужчина взорвал гранату, погибли три человека

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

"По предварительной информации, местный житель подорвал гранату во время совместного отдыха компании. Погибли три человека, один человек госпитализирован", - написал глава ОГА.

По словам пресс-секретаря полиции Черниговской области Юлии Ковтун, среди погибших двое мужчин, им 58 и 43 года, и 48-летняя женщина. "Общественное" сообщает, что еще один человек, которому 43 года, госпитализирован.

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