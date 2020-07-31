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Espreso.tvЭкономикаМЗ планирует заложить в бюджет 15,9 млрд грн на экстренную помощь

МЗ планирует заложить в бюджет 15,9 млрд грн на экстренную помощь


фото: vmr.gov.ua
МЗ планирует заложить в бюджет 2021 года 15,9 млрд грн на экстренную медицинскую помощь

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает Еспресо.TV

"В 2020 году на экстренную медпомощь в бюджете заложено 6 млрд грн, дополнительно выделено еще 1,26 млрд грн, плюс 922 млн грн предусмотрены на замену автомобилей "экстренки". В 2021 году мы будем предлагать, чтобы финансирование было на уровне 15,9 млрд грн. С такими цифрами мы можем говорить о качественной помощи. Также мы предполагаем 1,6 млрд грн на закупку автомобилей ", - сказал Степанов.

Он также отметил, что в 2021 году планируется повышение зарплат работникам "экстренки".

"Сейчас зарплата водителя составляет 3,8-4,2 тыс. грн, диспетчера - до 6 тыс. грн, врача - до 7 тыс. грн, фельдшера - до 6 тыс. грн. В следующем году зарплата водителя (медицинского техника) должна быть 10-12 тыс. грн, диспетчера - 11-13 тыс. грн, фельдшера - 13-16 тыс. грн, врача - 20-22 тыс. грн ", - подчеркнул министр.

Степанов добавил, что в следующем году Минздрав планирует внедрить маршрутизацию при вызовах "неотложной помощи" и решить вопрос безопасности медицинских работников.

Так, по информации министра, в настоящее время только в 31% случаев бригады укладываются в норматив времени приезда.

"В следующем году мы хотим, чтобы этот показатель был менее 60%, в 2022 году - 75%, в 2023 году - 85%. Что касается маршрутизации пациентов - по инфаркту в 2020 году только 56% привозят пациентов в нужное медучреждение, по инсульта статистики нет ", - отметил Степанов.

По его словам, Минздрав планирует, что с 2021 по 2023 год этот показатель по инфаркту и инсульту будет не менее 80%. Степанов добавил, что на это также влияет программа "Большая стройка", когда в районах восстановят отделения неотложной помощи и установят необходимое оборудование.

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