Минздрав: в Украине провели более миллиона ПЦР-тестов на COVID-19

31 июля, 2020, 16:49

В Украине по состоянию на 30 июля проведено 1 013 793 тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19 методом ПЦР-исследования

Об этом сообщила пресс- служба МЗ.

"В Украине уже проведено более миллиона ПЦР-исследований на COVID-19. Минздрав продолжает увеличивать лабораторные мощности и обеспечивать тестирование всех, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.

Динамика тестирования такова:

апрель - 118 545 тестов, количество проведенных тестирований за сутки - 6 924, в общем обследованы 105 660 человек;

июнь - 666 147 тестов, за сутки - 10 053, обследованы 626 843 человека;

июль - 1 013 793 тестирований, за сутки - 15 494, обследован 963 851 человек.