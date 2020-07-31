Минздрав: в Украине провели более миллиона ПЦР-тестов на COVID-19
31 июля, 2020, 16:49
В Украине по состоянию на 30 июля проведено 1 013 793 тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19 методом ПЦР-исследования
Об этом сообщила пресс- служба МЗ.
"В Украине уже проведено более миллиона ПЦР-исследований на COVID-19. Минздрав продолжает увеличивать лабораторные мощности и обеспечивать тестирование всех, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении.
Динамика тестирования такова:
- апрель - 118 545 тестов, количество проведенных тестирований за сутки - 6 924, в общем обследованы 105 660 человек;
- июнь - 666 147 тестов, за сутки - 10 053, обследованы 626 843 человека;
- июль - 1 013 793 тестирований, за сутки - 15 494, обследован 963 851 человек.
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