Мемориал "Бабий Яр": Ермак возглавит группу по координации строительства

31 июля, 2020, 11:05

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавит рабочую группу по координации строительства мемориала "Бабий Яр" в Киеве

Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Даша Заривна в комментарии "Украинской правде ".

Ермак возглавит рабочую группу по координации строительства мемориала Холокоста "Бабий Яр" и подготовке к 80-й годовщине трагедии. Ранее президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с представителями наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" поддержал инициативу строительства данного мемориала.

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