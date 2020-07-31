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Espreso.tvОбществоМемориал "Бабий Яр": Ермак возглавит группу по координации строительства

Мемориал "Бабий Яр": Ермак возглавит группу по координации строительства


фото: censor.net
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак возглавит рабочую группу по координации строительства мемориала "Бабий Яр" в Киеве

Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Даша Заривна в комментарии "Украинской правде ".

Ермак возглавит рабочую группу по координации строительства мемориала Холокоста "Бабий Яр" и подготовке к 80-й годовщине трагедии.

Ранее президент Владимир Зеленский во время видеоконференции с представителями наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" поддержал инициативу строительства данного мемориала.

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