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Espreso.tvКультураЛьвовские музеи осваивают жестовый язык

Львовские музеи осваивают жестовый язык

Во Львове внедряют новый вид экскурсионных услуг

В трех львовских музеях - в "Арсенале" (отделе Львовского исторического музея), Национальном музее во Львове имени Андрея Шептицкого и Львовской национальной галереи искусств им. Б.Возницкого - в течение августа - первой половины сентября пройдет "Школа жестового языка". Учениками "школы" будут музейщики, гиды, а также все желающие. Результатом проекта станет внедрение в этих культурных центрах новой инклюзивного экскурсионной услуги. Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Проект "Школа жестового языка: услышь культуру" реализуют по инициативе ОО "Центральное Медиа" при поддержке Украинского культурного фонда.

Как рассказала "Эспрессо-Запад" заместитель директора по научной работе Национального музея во Львове Оксана Била, речь о создании с помощью специалистов нового формата экскурсионного материала - экскурсий жестовой речью, ориентированных на людей с нарушениями слуха. Это было не так просто, поскольку требовало, кроме всего прочего, способности почувствовать потребности слабослышащих, и умение справляться, например с донесением к ним символических названий, других вещей. Поэтому пришлось от многого отказаться в пользу живой эмоции и живых историй.

"Мы решили адаптировать для глухих людей нашу экспозицию" Украинское искусство ХХ в .: Украинский модернизм первой трети ХХ в. "И похоже - в лицах наших научных сотрудников - Людмилы Певец и Анны Марунчак, лекторов-переводчиков жестового языка Елены Чернышевой и Оксаны Сивер и главных инициаторов этой затеи - ОО "Центральное Медиа" - с тем справились ", - говорит Оксана Била.

Учебный курс "Школы жестового языка: услышь культуру" будет состоять из 30 онлайн-занятий, где на каждый музей отведено по 10 занятий. Стартует обучение с экспозиции "Арсенала" - "Оружие народов мира" (3-14 августа), потом переместится в атмосферу Национального музея во Львове (10-21 августа) и завершится в сентябре постижением "Европейского искусства ХIХ-ХХИcт." из сборника Львовской национальной галереи искусств.

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Петр Радковец (фото из архива Петра Радковцы)

"Я тоже записался в эту "Школу жестового языка", - рассказал "Эспрессо-Запад" известный и харизматичный львовский экскурсовод Петр Радковец. - Дело в том, что экскурсии по городу для людей с особыми потребностями водил неоднократно. И каждый раз это огромный вызов. Что касается людей с недостатками слуха, бывало по-разному - не всегда вместе с неслышащим был собственный переводчик. Это было бы просто замечательно, если бы я имел с таким человеком общий язык беспроблемно. А кроме того, я принадлежу к тем, кто любит учиться. Мне это действительно всегда интересно. Некоторые пожимают плечами, мол, старого пса вряд ли можно научить новым трюкам. Но я считаю, что можно. И собственным примером это постоянно доказываю ".

 

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