Лопес может отказаться от боя с Ломаченко

31 июля, 2020, 12:58

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес может отказаться от объединительного поединка с Василием Ломаченко

Об этом сообщает The Athletic.

На этой неделе стороны начали согласование гонораров для обоих боксеров. Украинец согласился на сумму в $ 3,25 млн, Лопесу предложили 1,2 млн. Американец считает, что предложенных денег недостаточно, и может выбрать другого оппонента для первой защиты пояса.

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября. Поединок пройдет без зрителей на арене MGM Grand.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

15 июля сообщалось, что поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом снова могут перенести .

27 июля стало известно, что чемпион WBC Мигель Берчельт готов побиться с украинцем Василием Ломаченко .