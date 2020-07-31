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Espreso.tvСпортЛопес может отказаться от боя с Ломаченко

Лопес может отказаться от боя с Ломаченко


фото: Getty Images
Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес может отказаться от объединительного поединка с Василием Ломаченко

Об этом сообщает The Athletic.

На этой неделе стороны начали согласование гонораров для обоих боксеров. Украинец согласился на сумму в $ 3,25 млн, Лопесу предложили 1,2 млн. Американец считает, что предложенных денег недостаточно, и может выбрать другого оппонента для первой защиты пояса.

Бой Ломаченко - Лопес запланирован на 3 октября. Поединок пройдет без зрителей на арене MGM Grand.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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