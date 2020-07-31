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Espreso.tvОбществоКурс российского рубля падает 10 дней подряд

Курс российского рубля падает 10 дней подряд

В России курс рубля относительно основных мировых валют падает более 10 дней подряд. 30 июля евро преодолел отметку 86 рублей, а доллар стал стоить выше 73 рублей

На торгах на Московской бирже 31 июля курс доллара вырос на 86 копеек, показав максимум с 14 мая. Курс евро впервые с марта превысил отметку в 87,67 рубля, сообщает русская служба Радио Свобода.

Обесценивание рубля происходит на фоне завершения сезона дивидендов. Иностранные инвесторы скупают валюту, чтобы конвертировать дивиденды по акциям российских компаний. При нормальных условиях эти деньги можно было бы оставить в рублях для реинвестирования на российском рынке, но сейчас инвесторы к такому не готовы.

Действия Центробанка России по снижению ключевой ставки также снижают привлекательность рубля. 24 июля регулятор снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,25%.

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