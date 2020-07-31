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Espreso.tvОбществоКремль ждет от Зеленского экономического кризиса и дискредитации проевропейской оппозиции, - Турчинов

Кремль ждет от Зеленского экономического кризиса и дискредитации проевропейской оппозиции, - Турчинов

По словам экс-секретаря СНБО Александра Турчинова, ситуация в экономике аналогична временам позднего Януковича

Об этом екссекретар СНБО Александр Турчинов рассказал в программе "Красные линии" с Сергеем Высоцким, передает Еспресо.TV .

"Вы сейчас рассказываете сценарий Кремля, потому что задача, которую они видят для Зеленского: он должен дискредитировать проевропейскую оппозицию. Или брошенная в тюрьму, или скомпрометированная. Должна быть разрушена фундаментальная, идеологическая форма, которую заложил Майдан и Революция Достоинства. Украина должна остановиться на своем европейском и евроатлантическом пути. Фактически, все это возможно лишь при одном условии - при кризисе, который становится для Украины катастрофой", - ответил на замечание ведущего Александр Турчинов.

Он напомнил конец 2013 года, когда в последние месяцы Януковича экономический кризис в Украине уже был ощутим:

"Была построена Януковичем-Азаровым финансовая пирамида. Они, как пылесос втягивали-втягивали кредитные ресурсы и играли-играли в эту игру, и потом на каком-то этапе они не способны были обслуживать те огромные долги, которые они создали. И эта пирамида рухнула. Единственным кредитором кто остался? Россия!"

"Сегодня мы видим повторение. Аналогичный сценарий", - констатировал Александр Турчинов.

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