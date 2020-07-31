Комитет избирателей назвал фракции-прогульщики в Раде за июль

31 июля, 2020, 14:04

Самые низкие показатели посещения заседаний Верховной Рады в июле имеют депутаты группы "За будущее" и фракции ОПЗЖ

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Комитет избирателей проанализировал посещения народными депутатами Украины, парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады в июле 2020 года.

В среднем в июле на заседаниях Рады было зарегистрировано 293 народных депутата. Это несколько меньше, чем в июне, когда было зарегистрировано 298 депутатов.

Среди фракций ВР самые высокие показатели посещения у депутатов "Слуги народа", "Европейской солидарности" и группы "Доверие". В среднем на заседаниях Рады было зарегистрировано 73% депутатов СН, 72% депутатов ЕС и столько же депутатов группы "Доверие".

Самые низкие показатели посещения у депутатов ВО "Батькивщина" - в среднем на заседаниях Рады присутствовали 66% депутатов фракции. Во фракции "Голос" показатели на уровне 63%.

Самые низкие показатели посещения в июле установили депутаты группы "За будущее" и "Оппозиционной платформы "За жизнь". В среднем на заседаниях Рады были зарегистрированы только 59% депутатов "За будущее" и 57% депутатов ОПЗЖ.

По сравнению с предыдущим месяцем депутаты ВО "Батькивщина" (+ 4%), "Слуги народа" (+ 4%) и ЕС (+ 3%) стали чаще посещать заседания Рады. Зато, депутаты ОПЗЖ (-3%) и "Голоса" (-1%) несколько снизили свою активность.

Информация о посещении по данным электронной регистрации. Всего в июле произошло тринадцать пленарных заседаний ВР.

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