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Espreso.tvОбществоГонконг перенес выборы на 2021 год из-за коронавируса

Гонконг перенес выборы на 2021 год из-за коронавируса

Правительство Гонконга отложило сентябрьские выборы в парламент на следующий год

По словам главы администрации Гонконга Керри Лам, это связано с ростом числа случаев коронавируса в городе, передает BBC.

По ее словам, решение о переносе выборов "самое трудное за последние семь месяцев".

Лам пояснила, что пандемия в Гонконге "находится в плохом положении с января", и по мере продолжения распространения вируса в обществе риск крупномасштабной вспышки растет.

Она добавила, что при наличии 4,4 млн зарегистрированных избирателей в Гонконге проведение выборов может спровоцировать огромную вспышку заболеваемости, а меры социального дистанцирования не позволят кандидатам агитировать.

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Лам также сказала, что проведение выборов в сентябре представляет особый риск для пожилых избирателей и что в Гонконге зарегистрировано многие избирателей в материковом Китае и за рубежом, которые не смогут принять участие в выборах, пока действуют меры пограничного карантина.

Напомним, за месяц заболеваемость в городе выросла в 10 раз, Гонконг заявил о возможном коллапсе системы здравоохранения.

Также сообщалось, что в начале июля Гонконг закрыл все школы и анонсировал усиление карантина.

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