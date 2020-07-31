Гонконг перенес выборы на 2021 год из-за коронавируса
По словам главы администрации Гонконга Керри Лам, это связано с ростом числа случаев коронавируса в городе, передает BBC.
По ее словам, решение о переносе выборов "самое трудное за последние семь месяцев".
Лам пояснила, что пандемия в Гонконге "находится в плохом положении с января", и по мере продолжения распространения вируса в обществе риск крупномасштабной вспышки растет.
Она добавила, что при наличии 4,4 млн зарегистрированных избирателей в Гонконге проведение выборов может спровоцировать огромную вспышку заболеваемости, а меры социального дистанцирования не позволят кандидатам агитировать.
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Лам также сказала, что проведение выборов в сентябре представляет особый риск для пожилых избирателей и что в Гонконге зарегистрировано многие избирателей в материковом Китае и за рубежом, которые не смогут принять участие в выборах, пока действуют меры пограничного карантина.
Напомним, за месяц заболеваемость в городе выросла в 10 раз, Гонконг заявил о возможном коллапсе системы здравоохранения.
Также сообщалось, что в начале июля Гонконг закрыл все школы и анонсировал усиление карантина.
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