Футболист сборной Украины покинет "Селтик" из-за нехватки игровой практики
31 июля, 2020, 19:57
Шотландский "Селтик" ищет для украинского вингера Марьяна Шведа новую команду, где игрок на правах аренды проведет следующий сезон
Об этом рассказал Glasgow Times.
По информации источника, 23-летний Марьян Швед является трансферной целью ряда клубов из высших дивизионов Португалии, Нидерландов, Бельгии и Германии. Сам футболист давно находится под Львовом и тренируется индивидуально, но варианты с чемпионатом Украины не рассматривает.
Марьян Швед не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После трансфера в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.
Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.
- 18 мая Шотландская премьер-лига приняла решение досрочно завершить турнир, а "Селтик" признать чемпионом.
- 18 мая стало известно, что Марьян Швед не получит золотую медаль чемпионата Шотландии, потому что провел за "Селтик" мало матчей.
- 12 июня украинский вингер шотландского "Селтика" Марьян Швед попал в сферу интересов клубов из Германии и Бельгии.
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