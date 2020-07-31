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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины покинет "Селтик" из-за нехватки игровой практики

Футболист сборной Украины покинет "Селтик" из-за нехватки игровой практики


фото: Getty Images
Шотландский "Селтик" ищет для украинского вингера Марьяна Шведа новую команду, где игрок на правах аренды проведет следующий сезон

Об этом рассказал Glasgow Times.

По информации источника, 23-летний Марьян Швед является трансферной целью ряда клубов из высших дивизионов Португалии, Нидерландов, Бельгии и Германии. Сам футболист давно находится под Львовом и тренируется индивидуально, но варианты с чемпионатом Украины не рассматривает.

Марьян Швед не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После трансфера в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.

Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.

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