Футболист сборной Украины покинет "Селтик" из-за нехватки игровой практики

31 июля, 2020, 19:57

Шотландский "Селтик" ищет для украинского вингера Марьяна Шведа новую команду, где игрок на правах аренды проведет следующий сезон

Об этом рассказал Glasgow Times.

По информации источника, 23-летний Марьян Швед является трансферной целью ряда клубов из высших дивизионов Португалии, Нидерландов, Бельгии и Германии. Сам футболист давно находится под Львовом и тренируется индивидуально, но варианты с чемпионатом Украины не рассматривает.

Марьян Швед не принимал участия в матчах "Селтика" с октября прошлого года. После трансфера в шотландский клуб украинец провел на футбольном поле 43 минуты, забив при этом 1 гол.

Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.