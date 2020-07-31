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Espreso.tvСпортФутбол утратил значение для меня: чемпион мира объявил о завершении карьеры в 32 года

Футбол утратил значение для меня: чемпион мира объявил о завершении карьеры в 32 года


фото: Getty Images
32-летний немецкий защитник Хёведес объявил о завершении футбольной карьеры

Об этом сообщает Der Spiegel .

Последние два года карьеры немец провел в московском "Локомотиве".

"Недавно я путешествовал с женой и ребенком по южной Франции. Тогда я заметил, какое удовольствие я получаю, проводя время с сыном. В тот момент футбол потерял значение для меня. Сейчас нашему сыну почти два года и, к сожалению, я редко бывал рядом, когда жил в Москве. Я очень скучал по семье. Это трудный шаг. Мне до конца нравилось играть в футбол. Сложно пройти данный момент. Возможно, на меня повлияли матчи в период пандемии", - сказал Хеведес.

За свою карьеру защитник также успел поиграть в немецком "Шальке" и туринском "Ювентусе". В 2014 году вместе со сборной Германии стал чемпионом мира.

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