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Espreso.tvОбществоFacebook планирует получить право на трансляцию музыкальных клипов - Bloomberg

Facebook планирует получить право на трансляцию музыкальных клипов - Bloomberg

Компания Facebook заключила ряд соглашений с несколькими звукозаписывающими лейблами для того, чтобы получить право на показ музыкальных клипов в собственной социальной сети

Об этом сообщает Bloomberg .

"Facebook заключила ряд соглашений для того, чтобы получить право на показ музыкальных клипов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания Facebook уже заключила соглашения с тремя известными звукозаписывающими лейблами - Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group.

Отмечается, что вскоре должно быть сделано официальное объявление по этому поводу.

В Facebook отказались комментировать новость.

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