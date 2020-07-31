Facebook планирует получить право на трансляцию музыкальных клипов - Bloomberg
31 июля, 2020, 16:41
Компания Facebook заключила ряд соглашений с несколькими звукозаписывающими лейблами для того, чтобы получить право на показ музыкальных клипов в собственной социальной сети
Об этом сообщает Bloomberg .
"Facebook заключила ряд соглашений для того, чтобы получить право на показ музыкальных клипов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компания Facebook уже заключила соглашения с тремя известными звукозаписывающими лейблами - Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group.
Отмечается, что вскоре должно быть сделано официальное объявление по этому поводу.
В Facebook отказались комментировать новость.
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