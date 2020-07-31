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Espreso.tvОбществоЕвросоюз заявил, что миссия ОБСЕ должна иметь доступ в Крым

Евросоюз заявил, что миссия ОБСЕ должна иметь доступ в Крым


фото: osce.org
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь доступ ко всей украинской территории в пределах ее международно признанных границ, включая Крым

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, провозглашенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"В соответствии со своим мандатом СММ должна иметь доступ ко всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крымский полуостров, незаконно аннексированный Россией", - отмечается в заявлении.

В ЕС приветствовали факт, что ряд наблюдателей СММ смогли присоединиться к командам в ОРДЛО, однако для этого требовалось предоставление тестов на коронавирус, а свобода передвижения СММ не должна ограничиваться.

"Мы призываем Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает для обеспечения того, чтобы все другие необоснованные ограничения по СММ были немедленно отменены", - заявили в ЕС.

Также в заявлении ЕС напоминается, что все ответственные за любой умышленный вред, уничтожение или потерю активов СММ "должны понести ответственность как в политическом, так и в финансовом плане".

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