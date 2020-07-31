До $ 300 млн в год: в Сенат США внесли законопроект о военной помощи Украине

31 июля, 2020, 08:15

Группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложили законопроект, который предусматривает военную помощь Украине в течение ближайших пяти лет

Об этом сообщает Радио Свобода .

Законопроект о безопасностном партнерстве с Украиной, поданный 30 июля, предусматривает до $ 300 млн в год иностранной военной помощи Украине, в частности летального вооружения, при условии соблюдения критериев реформ.

Акт также призывает Государственный департамент создать рабочую группу по Украине с европейскими союзниками, которая будет оказывать помощь в экономической и политической реформах, а также вновь назначить специального представителя в Киев для мирных переговоров.

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