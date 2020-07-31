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Espreso.tvСпортБуду работать с выдающимся тренером, - помощник Луческу о назначении в "Динамо"

Буду работать с выдающимся тренером, - помощник Луческу о назначении в "Динамо"


фото: Скріншот з youtube
Помощник главного тренера киевского "Динамо" Огнен Вукоевич планирует многому научиться у Мирчи Луческу

Об этом сообщает Sportske novosti.

Стать помощником Луческу Вукоевичу предложил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Мне позвонил президент "Динамо" Игорь Суркис и предложил должность в тренерском штабе. Я сказал, что сначала он должен связаться с хорватской ассоциацией футбола, ведь я тренирую сборную U-20 и работаю скаутом-селекционером в национальной команде. Игорь Суркис так и сделал, я получил зеленый свет для этой работы в "Динамо". Я благодарен ассоциации, думаю, это хорошо и для меня, и для них, ведь я буду работать с таким выдающимся тренером, как Луческу, так что многому научусь и достигну прогресса", - рассказал хорват.

36-летний Огенен Вукоевич работал селекционером "Динамо". Он играл за киевлян в 2008 - 2015 годах, и завершил карьеру футболиста в 2017 году.

7 июля 2018 года защитник сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира, записали видео со словами "Слава Украине!". Вукоевича после обнародования этого ролика оштрафовали в ФИФА и отстранили от сборной Хорватии, где он занимал должность одного из ассистентов главного тренера.

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