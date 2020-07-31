Apple отложила выпуск новых iPhone

31 июля, 2020, 09:30

Компания Apple в 2020 году планирует выпустить новые модели iPhone позже обычного срока

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Лука Маэстре.

Новые модели, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре.

"В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - сказал Маэстри.

Издание отмечает, что официально в Apple не объясняют причины отсрочки.

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