Apple отложила выпуск новых iPhone
31 июля, 2020, 09:30
Компания Apple в 2020 году планирует выпустить новые модели iPhone позже обычного срока
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Лука Маэстре.
Новые модели, скорее всего, появятся в октябре, а не в сентябре.
"В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября, в этом году мы ожидаем, что поставки будут доступны на несколько недель позже", - сказал Маэстри.
Издание отмечает, что официально в Apple не объясняют причины отсрочки.
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