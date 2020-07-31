 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАдминистрация Трампа поддерживает увеличение расходов на поставку Украине летального оружия, - Помпео

Администрация Трампа поддерживает увеличение расходов на поставку Украине летального оружия, - Помпео


фото: reuters
Администрация Дональда Трампа положительно относится к решению обеих палат Конгресса США увеличить поставки Украине летальных вооружений в рамках пакета военной помощи

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время слушаний в комитете Сената по международным отношениям, сообщает Укринформ.

"Администрация действительно поддерживает увеличение такой помощи", - отметил госсекретарь в ответ на вопрос сенатора Роба Портмана относительно позиции правительства по увеличению расходов для обеспечения Украины летальным оружием.

В то же время глава Госдепартамента отметил, что действующая администрация испытывает несправедливую критику в отношении недостаточного давления на Россию.

"Мы выпустили Крымскую декларацию, обеспечили Украину летальным оружием, ввели санкции против более 360 российских субъектов", - подчеркнул Помпео.

Он также отметил, что Россия играет дестабилизирующую роль не только в Украине, но и в Сирии, где поддерживает режим Асада. Кроме того, РФ строит проекты газопроводов в Европе, чтобы усилить ее энергетическую зависимость.

"Россия - это авторитарная дестабилизирующая сила, действующая в Украине, Ливии, Сирии и внутри западных демократий. Наша администрация прилагает усилия, чтобы защитить наши интересы и наших друзей", - подытожил государственный секретарь США.

Напомним, что группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложили законопроект, который предусматривает военную помощь Украине в размере до $ 300 млн в год в течение ближайших пяти лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

31 июля, 2020 пятница

30 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать