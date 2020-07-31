Администрация Трампа поддерживает увеличение расходов на поставку Украине летального оружия, - Помпео

31 июля, 2020, 10:15

Администрация Дональда Трампа положительно относится к решению обеих палат Конгресса США увеличить поставки Украине летальных вооружений в рамках пакета военной помощи

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время слушаний в комитете Сената по международным отношениям, сообщает Укринформ.

"Администрация действительно поддерживает увеличение такой помощи", - отметил госсекретарь в ответ на вопрос сенатора Роба Портмана относительно позиции правительства по увеличению расходов для обеспечения Украины летальным оружием.

В то же время глава Госдепартамента отметил, что действующая администрация испытывает несправедливую критику в отношении недостаточного давления на Россию.

"Мы выпустили Крымскую декларацию, обеспечили Украину летальным оружием, ввели санкции против более 360 российских субъектов", - подчеркнул Помпео.

Он также отметил, что Россия играет дестабилизирующую роль не только в Украине, но и в Сирии, где поддерживает режим Асада. Кроме того, РФ строит проекты газопроводов в Европе, чтобы усилить ее энергетическую зависимость.

"Россия - это авторитарная дестабилизирующая сила, действующая в Украине, Ливии, Сирии и внутри западных демократий. Наша администрация прилагает усилия, чтобы защитить наши интересы и наших друзей", - подытожил государственный секретарь США.

Напомним, что группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий предложили законопроект, который предусматривает военную помощь Украине в размере до $ 300 млн в год в течение ближайших пяти лет.