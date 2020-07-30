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Espreso.tvСпортЗеленский, Блохин и Милевский: в сети появился мультфильм о назначении Луческу в "Динамо"

Зеленский, Блохин и Милевский: в сети появился мультфильм о назначении Луческу в "Динамо"


фото: Скріншот з youtube
В сети появился мультфильм о назначении румынского тренера Мирчи Луческу в киевское "Динамо"

Мультфильм распространил youtube-канал Kosi Gazon.

В анимационном ролике появились многие известные для украинцев люди. В частности, экс-игроки и тренеры "Динамо" Артем Милевский, Александр Алиев, Жуниор Мораес, Олег Блохин, Алексей Михайличенко и Александр Хацкевич. Также в мультфильме показали президента Украины Владимира Зеленского и владельца донецкого "Шахтера" Рината Ахметова.

75-летний Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" 23 июля и в сменил на этом посту Алексея Михайличенко.

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