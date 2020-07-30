Зеленский, Блохин и Милевский: в сети появился мультфильм о назначении Луческу в "Динамо"
30 июля, 2020, 17:15
В сети появился мультфильм о назначении румынского тренера Мирчи Луческу в киевское "Динамо"
Мультфильм распространил youtube-канал Kosi Gazon.
В анимационном ролике появились многие известные для украинцев люди. В частности, экс-игроки и тренеры "Динамо" Артем Милевский, Александр Алиев, Жуниор Мораес, Олег Блохин, Алексей Михайличенко и Александр Хацкевич. Также в мультфильме показали президента Украины Владимира Зеленского и владельца донецкого "Шахтера" Рината Ахметова.
75-летний Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо" 23 июля и в сменил на этом посту Алексея Михайличенко.
- 30 июля Мирча Луческу сообщил, что в его тренерский штаб войдут Олег Гусев, Огнен Вукоевич и Диего Лонго.
- Игорь Суркис заявил, что надеется, что Мирча Луческу выведет киевский клуб на новый уровень.
- Алексей Михайличенко будет работать спортивным директором киевского клуба.
- Мирча Луческу заявил, что у киевлян хороший подбор игроков и он не будет ничего радикально менять в киевской команде.
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