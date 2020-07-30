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Espreso.tvОбществоЗа жестокое убийство подростков на Львовщине будут судить трех юношей

За жестокое убийство подростков на Львовщине будут судить трех юношей

Львовские прокуроры вручили обвинительный акт трем подозреваемым в убийстве несовершеннолетних на Золочевщине. Речь идет о 18-и 19-летнем жителе села Грабово Золочевского района Львовской области и их несовершеннолетнем 17-летнем соучастнике из Львова

По версии следствия, указанные лица до смерти избили битами 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку, их тела сожгли и закопали в лесу. Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Львовской области, передает "Еспресо.Захид".

"Однако 31 марта этого года правоохранителям удалось разоблачить злоумышленников и найти изувеченных пострадавших на территории Золочевского района. Также выяснили, что подозреваемые причастны к сбыту наркотиков", - сообщает прокуратура.

Сейчас все трое находятся под стражей. Их действия квалифицированы по ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), ч.2 ст.306 (использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств), ч. 2 ст.307 (сбыт наркотических средств) и п. п.1, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Обвинительный акт, утвержденный ювенальными прокурорами, в четверг, 30 июля, направлен в Золочевский районный суд. За совершенное преступление двум взрослым обвиняемым грозит пожизненное заключение, а несовершеннолетнему - до 15 лет лишения свободы.

 

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