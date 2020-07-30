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Espreso.tvСпортИспанский клуб отказался возвращать "Шахтеру" деньги за бразильского футболиста

Испанский клуб отказался возвращать "Шахтеру" деньги за бразильского футболиста


фото: Getty Images
Испанский футбольный клуб "Сарагоса" отказывается возвращать "Шахтеру" часть долга за бразильского полузащитника Матузалема

Об этом со ссылкой на El Periodico de Aragon сообщает Sport.ua.

"Сарагоса" обратилась в арбитражный суд в Испании с целью добиться отмены выплаты долгов по делу о банкротстве в 2020 году и переноса их на последующие периоды. Запрос в "Сарагосе" мотивируют пандемией коронавируса, которая нанесла серьезные финансовые потери клубу.

Обращение в суд "Сарагосы" датировано 26 июня, а 2 июля клуб должен был осуществить выплату 2,4 млн евро долга из общей суммы в 27,2 млн евро. В общем испанцы должны рассчитаться с долгами до 2025 года.

"Шахтеру" "Сарагоса" должна 5,4 млн евро от ранее присужденной суммы в 13,5 млн евро.

Летом 2007 года Матузалем единолично разорвал контракт с "Шахтером" и перешел в "Сарагосу". Украинский клуб в Спортивном арбитражном суде и Федеральном трибунале Швейцарии добился решения в свою пользу, по которому Матузалем и "Сарагоса" обязаны заплатить 13,5 млн евро. Однако испанский клуб со временем объявил процедуру банкротства, в результате чего ему удалось уменьшить сумму задолженности.

"Сарагоса" в нынешнем сезоне финишировала третьей во втором дивизионе чемпионата Испании и сыграет в плей-офф за место в сильнейшей лиге.

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