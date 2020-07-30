Взрывы в Киеве: подозреваемых арестовали на два месяца

30 июля, 2020, 11:30

По ходатайству прокуратуры Киева Печерский районный суд столицы арестовал на два месяца без права на залог двух человек, подозреваемых в совершении террористических актов в Киеве с использованием самодельных взрывных устройств

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Подозреваемые будут находиться под стражей до 19 сентября включительно. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, что 21 июля полиция сообщила, что в Киеве уничтожили подозрительную коробку после сообщения о заминировании площади возле станции метро "Минская". После этого полиция усилила меры безопасности в Киеве. 17 июля вечером в помойке возле входа на станцию метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство, в результате чего пострадали четыре человека.

Накануне Служба безопасности Украины заявила о задержании организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали $500 тыс. Двум задержанным сообщили о подозрении по статье "террористический акт". В случае признания виновными подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb