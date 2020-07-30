Высокий полицейский чин из Тернополя избил соседа и его дочь
Заместитель начальника одного из управлений ГУНП в Тернопольской области ответит за хулиганство.
Прокуратура Тернопольской области, - как сообщает ее пресс-служба , - направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 1 и ч. 3 ст. 296 УК Украины относительно должностного лица ГУНП в Тернопольской области.
Правоохранителя обвиняют в совершении хулиганства, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, а также совершение вышеуказанных действий, связанных с сопротивлением гражданину, прекращавшему его хулиганские действия.
По данным предварительного расследования, 15 апреля этого года работник полиции избил соседа, который сделал ему замечание о неэтичном поведении, а впоследствии несколько раз ударил его дочь, которая вступилась за отца.
Расследование уголовного производства, которое осуществляли следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове, завершено.
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