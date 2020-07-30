Во время выборов мэра Киев поделят на 10 округов, - ЦИК

30 июля, 2020, 21:02

На выборах Киевского городского головы 25 октября столицу поделят на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов

Соответствующее разъяснение по отдельным вопросам организации подготовки и проведения очередных местных выборов 25 октября 2020 года ЦИК утвердил на заседании в четверг, 30 июля, сообщает пресс-служба комиссии .

"Поскольку в законодательстве были противоречия по формированию районных избирательных комиссий в городах с количеством избирателей 2 млн и более, а также образования территориальных избирательных округов в таких городах, ЦИК с целью обеспечения одинакового применения некоторых положений законодательства Украины приняла вышеупомянутое разъяснение", - говорится в сообщении.

В документе указано, что единый одномандатный городской избирательный округ по выборам Киевского городского головы делится на 10 территориальных избирательных округов, границы которых совпадают с границами районов в городе Киеве. Решение о создании таких избирательных округов не принимается.

В ЦИК рассказали, что территориальные избирательные округа по выборам депутатов Киевского городского совета образуются Киевской городской избирательной комиссией в порядке и сроки, определенные Избирательным кодексом.

Состав районных в городе Киеве избирательных комиссий формируется Центральной избирательной комиссией не позднее чем за 75 дней до дня очередных выборов (до 10 августа 2020 года включительно).

Представление кандидатур в состав районных в городе Киеве избирательных комиссий могут вносить районные в городе Киеве (в случае их отсутствия в структуре соответствующей политической партии - города Киева) организации политических партий не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня очередных выборов (до 5 августа 2020 года включительно).

В ЦИК добавили, что районные в городе Киеве избирательные комиссии осуществляют полномочия, предусмотренные Избирательным кодексом.

15 июля Верховная Рада проголосовала проект постановления о проведении очередных местных выборов 25 октября 2020 года.

Местные выборы 2020 года будут проходить на новой территориальной основе, по новым избирательным системам и с обязательным соблюдение гендерной квоты в избирательных списках партий.

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