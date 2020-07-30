Во Львове открыли музей истории города в подземелье церкви
Об этом сообщает Радио Свобода.
Это первый музей истории города. На площади 600 квадратных метров рассказывается об истории Львова и людяхй, которые его строили от ХIII до ХVIII веков, о правлении короля Данила Романовича, представлено оружие времен Руского королевства, можно ознакомиться и с периодом Руси во времена Орды, Руского королевства, козацкого Львова, королей Речи Посполитой, узнать о львовской элите, развитии религий, ремесленничестве, просветителях Руси.
Рассказ визуализируется информационными стендами. Также было изготовлено 39 восковых фигур выдающихся исторических лиц, развивавших город - короля Данила Галицкого, который основал Львов, его сына Льва, гетмана Богдана Хмельницкого, польских королей, митрополитов львовских.
Также экспонируются артефакты, которым более 5-7 тыс. лет, серебряные монеты, пуговицы, монеты, посуда.
В течение часа в мультимедийном 3D формате, на 9 языках можно ознакомиться с историей Львова.
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